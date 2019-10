Genieten in oktober: bollenveld in Breezand in volle bloei

BREEZAND - Veel mensen associëren prachtige, gekleurde bollenvelden met het voorjaar. Maar niet alleen in de lente, ook nu in oktober kunnen we er volop van genieten. Dat kan bijvoorbeeld bij bloembollenkwekerij J.S. Pennings de Bilt in Breezand, zoals te zien is onderstaande video.

De bloemen in het filmpje zijn herfstkrokussen, legt Joost Pennings van de bloembollenkwekerij uit. Ze worden eind augustus geplant en komen begin oktober uit. "Ze bloeien vanaf dan drie tot vier weken", vertelt Pennings. "Het blijft toch een bijzonder gezicht."