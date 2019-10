Amsterdamse verdachten van plaatsen granaat bij ADO Den Haag voor de rechter

DEN HAAG - Drie mannen uit Amsterdam staan woensdag voor de rechter voor het ophangen van een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag.

De granaat werd 9 april gevonden bij het gebouw naast het Haagse stadion. Tot nu toe ontkennen de mannen (twee 18-jarigen en een man van 21 jaar) iets met de granaat te maken te hebben.

Miranda van Dam, verslaggever bij Omroep West, is bij de rechtszaak aanwezig:

Vondst

Veel mensen dachten na de vondst dat het om een vergeldingsactie van Ajax-supporters ging. Naast de handgranaat waren er namelijk drie kruizen getekend, het stadswapen van Amsterdam. In Amsterdam waren in februari verschillende plekken beklad met groen en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag. Ook het bekende standbeeld de Dokwerker werd in die kleuren geverfd.

Straf

Tijdens een eerdere zitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld, kregen de drie verdachten al het woord. De 21-jarige verdachte Charafedinne G. gaf toe dat hij de auto bestuurde waarmee ze vanuit Amsterdam op en neer reden. Maar hij had naar eigen zeggen geen idee wat ze gingen doen. Faissal B. (18) zei ook niet te weten wat de bedoeling was. Verdachte Hilal A. B. zou de granaat op het spelershome hebben geplakt. Tot op heden zwijgt hij daarover. De drie verdachten zitten allemaal nog vast.

Jacco van Leeuwen van supportersvereniging Haagse Bluf zegt vandaag niet bij de zaak aanwezig te zijn. Hij is wel benieuwd naar de strafeis van het Openbaar Ministerie. "Het is even afwachten. Ik verwacht een goede straf. In elk geval afschrikwekkend, zodat het niet nog eens zal gebeuren".