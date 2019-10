Slachtoffer (84) van steekpartij Heemskerk deelt verhaal: "Pijn is niet te beschrijven"

HEEMSKERK - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van een steekpartij bij het treinstation van Heemskerk. Het 84-jarige slachtoffer deelde gisteren geëmotioneerd zijn verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De man werd op zondag 15 september rond 15.00 uur uit het niets gestoken. Hij stond samen met zijn 82-jarige vrouw bij de NS-kaartautomaat, toen hij plotseling een harde klap in zijn zij voelde. "Het leek wel met een stuk metaal nog, zo zwaar. Ik klapte dubbel en had enorme pijn. Het is eigenlijk niet te beschrijven hoeveel pijn dat deed en toen dacht ik nog niet eens aan een steekwapen", vertelt hij in het tv-programma.

Het slachtoffer bleek een ruim tien centimeter diepe steekwond in zijn zij te hebben. Hij moest worden geopereerd en lag ruim anderhalve week in het ziekenhuis. "Zeker op mijn leeftijd kan zoiets heel anders aflopen. Voor hetzelfde geld ben je je leven kwijt."

Weggerend

De dader maakte een verwarde indruk en rende na het steekincident weg in de richting van de Euratomsingel. De man droeg vermoedelijk een spijkerbroek en een pet. Het zou gaan om een jonge man met waarschijnlijk een baard. Mogelijk komt hij uit de omgeving of was hij bij iemand op bezoek die middag, meldt de politie.

De politie is op zoek naar verschillende getuigen. Een vrouw met een lichtgetinte huidskleur stond vlakbij het slachtoffer bij de NS-kaartautomaat toen het gebeurde. Ze riep naar een man, die samen met een aantal kinderen bij een auto stond, dat hij achter de dader aan moest gaan.

Ander incident

De recherche onderzoekt ook een mogelijke link met een ander incident in Beverwijk. Daar werd op woensdag 16 oktober een 40-jarige man neergestoken, ook uit het niets. Daarvoor is een 18-jarige verdachte aangehouden.