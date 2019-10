VIDEO: Herten burlen zich rot in de Amsterdamse Waterleidingduinen

BENTVELD - Herten gaan er flink op los in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De bronsttijd is aangebroken en dat betekent dat de dieren massaal aan het paren zijn.

Dat is te zien op videobeelden van natuurliefhebbers Jan van Elten, Yvonne Appel en Denis Kaleman.

De mannelijke herten strijden tijdens de bronsttijd om vrouwtjes. Ze proberen hun aandacht te trekken door te burlen, een soort lokroep. Dat levert een bijzonder geluid op. Als de herten succesvol zijn, weten ze met het burlen het vrouwenhart te veroveren.

De bronsstijd, ook wel het paarseizoen genoemd, is een periode waarin dieren drang hebben om te paren. Dit wordt veroorzaakt door hormonale veranderingen in het lichaam van het dier. De vrouwtjes worden vruchtbaar, waarop de mannetjes reageren. Bij zowel mannelijkeals vrouwelijke dieren zijn tijdens het paarseizoen veranderingen in gedrag, geur en uiterlijk waar te nemen.