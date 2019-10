35 taxichauffeurs slepen eigen baas voor de rechter

BADHOEVEDORP - Zo'n 35 taxichauffeurs van Take A Taxi (TAT) uit Badhoevedorp, hebben een rechtszaak tegen hun baas aangespannen. Ze zijn het niet eens met de strafmaatregelen die hen regelmatig worden opgelegd. Zo worden veel chauffeurs tijdelijk geschorst en moeten ze hoge boetes betalen voor de, in hun ogen, kleinste overtredingen.

Eén van de TAT-chauffeurs die de rechtszaak zijn begonnen, vertelt hoe hij zich kapot ergert aan de huidige strenge regelgeving. Onlangs kreeg hij een week schorsing voor een, in zijn ogen, kleine fout.

"Ik zette een klant af bij Krasnapolsky en toen vroeg een andere klant een rit. Ik mag daar niet stilstaan, want dat is 'hinderen van een standplaats', dus ik legde hem uit dat ik dat niet kon doen. Toen kwam er een handhaver en kreeg ik meteen een week schorsing. Dat is een week zonder salaris. Ik vind dat onmenselijk", aldus de chauffeur.

Maatwerk

Opvallend genoeg is Ruud Lagerwaard, de voorzitter van Take a Taxi, het roerend met zijn chauffeur eens. Sterker nog, hij is blij dat de chauffeurs een zaak tegen hem beginnen. "Een chauffeur die een goede staat van dienst heeft, die moet je niet meteen een week naar huis sturen, dan moet je bekijken: wat is zijn achtergrond, heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan andere dingen. Wij moeten maatwerk kunnen leveren."



Deze zomer verloor Lagerwaard zelf al een kort geding tegen de gemeente. Hij weigerde de hoge sancties aan zijn chauffeurs op te leggen en voerde zelf een soepeler systeem van boetes uit. Maar de rechter oordeelde dat hij zich aan de afspraken moet houden die de taxibranche zélf met de gemeente heeft gemaakt. Lagerwaard hoopt nu via de chauffeurs alsnog gelijk te krijgen.

Sancties TTO-chauffeurs

Bij een overtreding zoals het stremmen of hinderen van het verkeer bij een standplaats, gelden de volgende sancties voor chauffeurs die bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) zijn aangesloten.



Eerste overtreding: één week schorsing

Tweede overtreding binnen 12 maanden: één maand schorsing

Derde overtreding binnen 12 maanden na de tweede overtreding: twee jaar uitsluiting bij de TTO

Aan de regels houden

Regels en sancties vindt Lagerwaard in principe goed, maar ze zijn te zwaar en onredelijk, zegt de taxibaas. Ook vindt hij het niet eerlijk dat taxi's die niet zijn aangesloten bij een TTO, niet dezelfde sancties krijgen opgelegd als zijn chauffeurs.

"Uber en andere online aanbieders kunnen ongestoord hun werk doen en nemen klanten van de straat mee, te pas en te onpas, en daar wordt niets tegen gedaan. Dat geeft zo'n scheef beeld. We kunnen niet meer met goed fatsoen een chauffeur een week of een maand naar huis sturen. Die heeft ook een gezin te onderhouden. Dat is niet meer van deze tijd", zegt de taxibaas. "Er wordt met twee maten gemeten", vult zijn chauffeur aan. "Dat is frustrerend en niet fijn."

Nieuw taxibeleid

De gemeente werkt momenteel aan nieuw handhavingsbeleid, dat naar verwachting in het najaar richting de gemeenteraad gaat. Daarnaast wordt nieuw taxibeleid ontwikkeld. Dat beleid richt zich op het waar mogelijk wegnemen van verschillen tussen de opstapmarkt, waar de TTO's mee te maken hebben, en de bestelmarkt. Donderdag 24 oktober dient de rechtszaak van de 35 taxichauffeurs tegen de voorzitter van Take a Taxi.

Bekijk hier de AT5-reportage.