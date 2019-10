Gevonden lichaam in water in Wieringerwerf is van een man

WIERINGERWERF - Het lichaam dat gistermiddag werd gevonden in het water bij de Zuiderdijkweg in Wieringerwerf, is van een man. Dat bevestigt de politie.

Duidelijk is nu ook dat het niet gaat om het lichaam van Sumanta Bansi (23) die sinds februari vorig jaar vermist is. Gisteren werd naar haar gezocht in het Robbenoordbos.

Over de identiteit van het slachtoffer en hoe de man om het leven is gekomen, is nog niets bekend. Er is een politieonderzoek ingesteld. Een andere verontrustende vermissingszaak uit deze regio is die van de 26-jarige Marcin, hij verdween afgelopen maart.