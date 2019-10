'Boeren praten met Halsema over demonstratie op Dam'

AMSTERDAM - Boeren die willen protesteren tegen de stikstofberekeningen van het RIVM, zouden overwegen naar de Dam te komen.

Dat meldt De Telegraaf. De boeren zouden volgens de krant dit weekend al hebben gesproken met burgemeester Femke Halsema. Daarnaast zou er overleg zijn geweest met ambtenaren op de Stopera.

De boeren protesteerden de afgelopen weken al bij meerdere provinciehuizen en twee keer op het Malieveld in Den Haag. Na de laatste grote demonstratie daar, gaven ze de volgende dag een gratis ontbijt weg.

Vorm nog onduidelijk

Over de vorm van het mogelijke protest op de Dam, of ergens anders in de stad, is nog weinig duidelijk. "Wij hebben een mooi idee voor een burgervriendelijke actie", zegt een van de organisatoren van een eerdere demonstratie.