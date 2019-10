Ook hoofdtribune AZ-stadion krijgt nieuw dak: "Veiligheid van onze fans staat voorop"

ALKMAAR - Voetbalclub AZ heeft vandaag besloten om ook het dak boven de hoofdtribune van het AFAS Stadion in Alkmaar te vernieuwen. Uit onderzoek van Royal Haskoning DHV blijkt dat ook dit dakdeel niet is berekend op neerwaartse windbelasting. Dat heeft de voetbalclub bekendgemaakt.

Eerder meldde de club al dat driekwart van het stadiondak wordt vernieuwd. 10 augustus stortte een stuk van het dak in. Het dakdeel, van ongeveer 20 meter breed, kwam op de tribune terecht. Niemand raakte gewond. De oorzaak was de harde wind die het dak naar beneden drukte. Bovendien waren lasverbindingen in de draagconstructie te dun en was de constructie door eerdere stormen al verzwakt.

Lees ook: Demontagewerkzaamheden aan dak AZ-stadion begonnen

In overleg met betrokken partijen wordt nu bekeken op welke termijn de werkzaamheden kunnen beginnen en wanneer deze zijn afgerond.

"We stellen de veiligheid van onze fans en bezoekers voorop en nemen dus geen enkel risico. Daarom hebben we besloten om zo snel mogelijk ook het dak boven de hoofdtribune te vernieuwen", reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Ondertussen wordt gekeken naar een veilige oplossing voor de thuisduels in december."

AZ speelt vanwege het instorten van een deel van het dak vrijwel alle thuiswedstrijden tot eind 2019 in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag.