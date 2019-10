Arrestatieteam valt woning Purmerend binnen: aanhouding voor mishandeling

PURMEREND - Een arrestatieteam heeft vanavond in Purmerend een man aangehouden die wordt verdacht van mishandeling. Dat gebeurde na een inval in een woning in de Gemetstraat, waar de verdachte op dat moment verbleef.

Het gaat om een aanhouding in een lopend onderzoek, die volgens een politiewoordvoerder nadrukkelijk niets te maken heeft met de incidenten van de afgelopen dagen in de gemeente. In de nacht van zondag op maandag kwam er in een flat aan de Burgemeester D. Kooimanweg een 30-jarige man door geweld om het leven. Gisterenmiddag vielen er twee gewonden bij een steekpartij in de Citerstraat.

De verdachte wordt verdacht van mishandeling in de relationele sfeer, maar over het slachtoffer is niets bekend. Het arrestatieteam werd ingezet om de veiligheid van de politie en de arrestant te garanderen, aldus de woordvoerder.