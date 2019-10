Oktober nergens zo nat als in Bergen: "En we moeten nog een week"

BERGEN - Dat oktober een natte maand is, kan niemand zijn ontgaan. Maar dat ze in Bergen nóg vaker de paraplu moeten trekken tegen het hemelwater, was waarschijnlijk bij velen nog niet bekend. In heel Nederland was het namelijk nergens zo nat als in de gemeente Bergen. "Op veel plaatsen is al 50 procent meer regen gevallen", vertelt weerman Gerrit Hiemstra. "En we moeten nog een week."

Noord-Holland is sowieso de natste provincie van Nederland, zo blijkt uit twee kaarten die de weerman op Twitter plaatste. De ene kaart geeft het langjarige gemiddelde tussen 1981 en 2010 weer, terwijl de andere de hoeveelheid neerslag in de eerste drie weken van oktober toont.

Bekijk ook: VIDEO: Wateroverlast en ondergelopen straten in Haarlem door zware regenval

"Dat komt door de relatief warme Noordzee. Daardoor ontstaan daar gemakkelijker buien die het land op trekken. Is een bekend verschijnsel in de herfst", verklaart Hiemstra de bovengemiddelde hoeveelheid neerslag in onze provincie.

Maar dat het in Bergen meer regent dan elders in de provincie, heeft volgens de meteoroloog een andere oorzaak: "Dat komt door de oriëntatie van de kustlijn ten opzichte van de gemiddelde luchtstroming in buiige weersituaties. Tussen IJmuiden en Petten loopt de kustlijn veel noordelijker dan tussen Hoek van Holland en Noordwijk. Daardoor komen gemiddeld meer buien aan land ten noorden van IJmuiden", aldus Hiemstra.

De komende dagen kunnen ze in Bergen in ieder geval even bijkomen van de grote hoeveelheid hemelwater. Pas vanaf zaterdag worden er weer buien verwacht.