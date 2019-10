Diemense buren overleden moeder en baby geschokt: "Toch een beetje angstig allemaal"

DIEMEN - Bewoners van de Martin Luther Kinglaan en aangrenzende straten in Diemen zijn zeer geschokt door de vondst van de lichamen van een moeder en een pasgeboren baby in hun buurt afgelopen vrijdag.

Een buurvrouw zegt het 'heel heftig' te vinden. Zij kent de verdachte man die op dit moment vastzit voor betrokkenheid bij de situatie. "Ik kon er de eerste nacht niet van slapen. Ik was zo overstuur, omdat het zo vlakbij was."

Meerdere hulpdiensten

Een andere buurtbewoner vroeg zich vooral af waar de hulpdiensten voor kwamen. "Ik kwam afgelopen vrijdag thuis en zag dat er overal politiewagens stonden." Wat er verder aan de hand was, wist ze niet.

"De straat was ook helemaal afgesloten", vult een derde buurtbewoner aan. "We konden er niet in of uit en moesten helemaal omrijden om de straat te verlaten."

Lees ook: Moeder en pasgeboren baby overleden in Diemen, vermoedelijk door misdrijf

'Vreselijk vriendelijke man'

De buurtbewoner die de opgepakte man kent, beschrijft de situatie die ze afgelopen vrijdag zag. "Er waren allemaal mannen met witte pakken aan en mondkapjes op, dat was toch wel angstig allemaal. En toen hoorde ik dat er twee lijken zijn weggehaald", zegt ze zichtbaar geëmotioneerd.

Ook vertelt ze dat de verdachte er volgens haar al heel lang woonde. "Hij was klein van stuk, woonde er alleen, maar had wel verschillende vriendinnen. Maar het was een vreselijk vriendelijke man en zei altijd netjes gedag."

Zwanger?

Volgens haar woonden de moeder en het kindje niet in het huis, waar ze vrijdag wel werden aangetroffen. "De dag van tevoren had ik ze nog gezien. Ze liepen achter mij de trap af. Toen zei ze mij nog gedag." De buurtbewoner had ook gehoord dat ze zwanger was. "Maar dat heb ik persoonlijk niet gezien. Absoluut niet."