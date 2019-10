Fietser gewond bij aanrijding met bus op kruispunt Alkmaar

ALKMAAR - De huurder van een OV-fiets is vanmiddag in Alkmaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Onmiddellijk na het ongeluk werd een traumahelikopter op de plek des onheils afgestuurd, maar die bleek later toch niet nodig.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur nabij het station, op de kruising van de Bergerweg en de Stationsweg. Mediapartner Alkmaar Centraal schrijft dat de fietser vanuit de Bergerweg linksaf - richting het station - sloeg, en op dat moment van achteren door de bus werd geraakt. Op foto's is te zien dat de fiets grotendeels onder de bus is terechtgekomen.

Een ambulance heeft het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of het om een man of een vrouw gaat, is niet bekend. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Daarom was het kruispunt enige tijd afgezet, wat voor het overige verkeer de nodige hinder opleverde.