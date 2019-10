Auto brandt uit voor verkeerslicht in Zaandam

ZAANDAM - Een Audi is vanavond pal voor een verkeerslicht in Zaandam uitgebrand. Toen na het uitbreken van de brand bleek dat de auto op gas reed en er zodoende explosiegevaar was, nam de toegesnelde brandweer de nodige voorzorgsmaatregelen.

De auto vloog rond 18.30 uur in brand op de Noorder IJ- en Zeedijk, pal voor het kruispunt met de Thorbeckeweg. Volgens getuigen is de brand veroorzaakt door een technisch defect, maar dat kan niet worden bevestigd.

De LPG-tank vatte dankzij de inspanningen van de brandweer geen vlam, maar de auto moet wel als total loss worden beschouwd. De automobilist is voor zover bekend met de schrik vrijgekomen. Inmiddels is het vuur geblust en de Noorder IJ- en Zeedijk weer vrijgegeven.