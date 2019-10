Heemskerker Rob (55) vindt nier via Facebook: "Fantastisch dat ze dit wil doen"

HEEMSKERK - Nierpatiënt Rob van der Raaf (55) durft weer te hopen. Na een Facebookoproep voor een donornier meldde zich plotseling zijn buurvrouw van vier huizen verderop. "Dat ze mij dit gunt is simpelweg fantastisch."

Van der Raaf heeft nu ook al een donornier uit 2010. Maar na een infectie die vorig jaar was ontstaan ging de functie in rap tempo achteruit. Inmiddels dialyseert de staalarbeider van Tata Steel drie keer week. "Dus hoopte ik zo op een wonder", vertelt hij over de oproep die hij in augustus op zijn Facebookpagina postte. "En de hulp kwam uiteindelijk uit onverwachte hoek: de buurvrouw van een paar huizen verderop."



Een heldin noemt Rob zijn buurvrouw Rina Bleeker (57), die haar nier na het lezen van de oproep aan hem wil afstaan. "Als ik het niet zou doen, dan zou ik me schuldig voelen als het verkeerd met hem zou aflopen", zegt ze tegen NH Nieuws. "Dus voor mij is het dan ook gewoon de normaalste zaak: als het kan, dan help ik. Daar twijfel ik geen moment over."

Voor Rob en Rina breekt een uiterst spannende tijd aan. Met hopelijk nog voor de zomervakantie een succesvolle transplantatie. "Er zitten nog wel wat onderzoeken aan te komen, maar ik heb daar hele goede hoop op. Rina is gezond en we hebben gelukkig dezelfde bloedgroep, dat is belangrijk."

Waarschuwing

Nierstichting Nederland laat aan NH Nieuws weten dat de wachttijd op een donor 3 tot 5 jaar kan duren. Jaarlijks overlijden zo'n 150 mensen die op de wachtlijst staan en snappen de weg die Rob bewandelt. "Maar dit is zeker geen makkelijke weg, via social media. Sommige mensen maken er misbruik van door er bijvoorbeeld veel geld voor te vragen. En het is ook mentaal geen makkelijke route, je moet met alle aandacht wel stevig in je schoenen staan."