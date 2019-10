Schoolbestuur was onbekend met extreme beschuldigingen aan adres groep 3-juf

ZAANDAM - Het college van bestuur van de scholenkoepel Zaan Primair was tot afgelopen weekend niet bekend met de 'extreme beschuldigingen' aan het adres van de leerkracht van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam.

Dat schrijft het bestuur in een persverklaring. De juf is begin dit schooljaar op non-actief gesteld nadat tien ouders zich bij het bestuur hadden beklaagd over lijfstraffen die ze had uitgedeeld.

Uit de verklaring blijkt dat ouders van tien leerlingen een maand geleden - op 19 september - een klacht hebben ondertekend waarin zij door de juf uitgedeelde straffen aan de kaak stellen. "Die klachten gingen erover dat ze zou schreeuwen en dat ze leerlingen op de grond liet zitten", aldus voorzitter Birgit Schumacher. Ook maakten de ouders hun onvrede kenbaar over het feit dat de ramen in het lokaal van de betreffende leerkracht waren afgeplakt, waardoor van buiten het zicht op de leerlingen en het klaslokaal werd belemmerd.

Het bestuur schrijft dat het de klachten serieus heeft genomen en 'direct contact heeft opgenomen met een onafhankelijk gespecialiseerd onderzoeksbureau'. Dat bureau is nog bezig met onderzoek naar de werkwijze van de juf. Volgens de ouders die de klachten hebben ingediend, zouden hun kinderen zijn geslagen met een stok, zouden ze zijn gekleineerd door ze met de hele klas uit te lachen en moesten ze van de grond eten. Een kind vertelde zijn moeder dat hij tijdens de pauze door de juf op het toilet werd gezet, om daar z'n lunch op te eten. Op de vraag of met de ingediende klacht ook de hierboven beschreven straffen aan de kaak werden gesteld, reageert Schumacher resoluut: "Absoluut niet"

Gegrond of niet?

"Zolang het onderzoeksbureau nog geen rapportage heeft uitgebracht, is niet duidelijk in hoeverre de ingediende klachten gegrond zijn", benadrukt de scholenkoepel. Zaan Primair zegt zich in ieder geval niet te herkennen in het beeld dat ouders nu van de betreffende leerkracht schetsen. "Op de scholen van Zaan Primair wordt in een veilige leeromgeving op een respectvolle wijze omgegaan met leerlingen, ouders en medewerkers." De koepel belooft het rapport van het onderzoeksbureau na ontvangst met betrokkenen te delen.