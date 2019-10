Weer slecht nieuws voor Bibian Mentel: nieuwe tumor ontdekt

LOOSDRECHT - Oud-snowboarder Bibian Mentel heeft opnieuw slecht nieuws gekregen. Dat schrijft haar man Edwin Spee in een bericht op Facebook. Maandag kreeg ze te horen dat er een tumor is ontdekt in een rugwervel.

"De kanker lijkt niet meer te stoppen", schrijft Spee. Verschillende uitzaaiingen groeien door ondanks de medicijnen die ze krijgt. De tumor in haar rug is te groot om te bestralen, wat betekent dat Mentel in november weer geopereerd moet worden.

Afgelopen weekend haalde Mentel nog de finale van het televisieprogramma Dancing With The Stars. Komende zaterdag zal ze volgens Spee 'gewoon' deelnemen aan de finale. "In overleg met haar specialisten is er gekeken wat wel en niet een risico zou kunnen opleveren bij het dansen", schrijft hij. "Opgeven is voor Bibian geen optie."