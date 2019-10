Twee koppen, een gezwel of een opgezette maag? Hilversumse legt vreemde vogel vast

HILVERSUM - Tijdens haar wekelijkse rondje met de hond van een vriendin deed Miranda Kommer uit Hilversum vorige week dinsdag aan de Liebergerweg een bijzondere ontdekking. Op het grasveldje tussen uitgerekend de Merelstraat en de Reigerstraat zag ze een zwarte kauw rondscharrelen. Niets bijzonders zou je denken, ware het niet dat dit exemplaar ter hoogte van zijn nek een enorme uitstulping heeft. En warempel, toen ze vandaag hetzelfde rondje maakte, zat de vogel er wéér.

"Vorige week heb ik een paar foto's met m'n mobiel kunnen maken, maar die waren niet heel scherp", vertelt ze aan NH Nieuws. Groot was dan ook haar vreugde toen ze de kauw vandaag opnieuw spotte. "Toen ben ik snel naar huis gerend om m'n goede camera te halen." Toen ze terugkwam, zat de vreemde fladderaar er nog steeds. "Ik heb tien foto's kunnen maken, toen vloog 'ie weg. Met lopen lijkt 'ie er wel wat last van te hebben, maar hij kan dus wel gewoon vliegen."

Hoewel Miranda de kauw enige tijd heeft kunnen bestuderen, kan ze niet met zekerheid zeggen wat er met de vogel aan de hand is. "Ik ben een leek op het gebied van vogels, maar ik denk dat het een tweede hoofd is, want aan de onderkant van de uitstulping zie je iets geligs-wittigs. Ik ga ervan uit dat dat een onderontwikkelde snavel is." Een kennis die haar foto's naar de Vogelbescherming stuurde, kreeg te horen dat het inderdaad wel eens siamese kauw - met een onderontwikkeld tweede hoofd - kon zijn.

Andere theorieën

Toch zijn er ook natuurliefhebbers die er andere theorieën op nahouden. "Heel bijzonder dit", zegt Martijn Struijff van platform Waarisdatbeestje.nl. Struijff trekt regelmatig de natuur in om dieren te spotten, maar dit had hij nog nooit gezien. "Behalve bij mensen dan, maar dieren overleven dit meestal niet." Hij bevestigt dat het om een kauw gaat, maar weet vrijwel zeker dat het geen tweekoppige kauw is.

"Het lijkt alsof er een groot gezwel op zijn buik zit. Misschien iets van een goedaardige tumor waarmee hij blijkbaar goed kan leven", speculeert hij. "Ik zat ook nog te denken aan zijn krop - maag van een vogel - die soms ook erg in volume kan toenemen, maar dit zal eerder een gezwel zijn, anders zou het wel héél bijzonder zijn."

Mysterie

Zolang de kauw het loodje niet legt, zal het een mysterie blijven, vermoedt Miranda. "Want als je te dichtbij komt, vliegt 'ie weg." Toeval of niet, ze heeft zich wel voorgenomen om in ieder geval iedere dinsdagmiddag rond een uur of één even bij het veldje te gaan kijken of de vreemde vogel er weer zit. "Daar blijf ik zeker komen."