Lichaam gevonden in water bij Zuiderdijkweg in Wieringerwerf

WIERINGERWERF - In het water bij de Zuiderdijkweg in Wieringerwerf is vanmiddag een lichaam gevonden. Dit gebeurde tijdens het uitbaggeren van een sloot.

Over de identiteit van het slachtoffer en hoe hij of zij om het leven is gekomen, is nog niets bekend. Er is een politieonderzoek ingesteld.

De politie kan tegenover NH Nieuws bevestigen noch ontkennen dat het gaat om de vermiste Sumanta (23) naar wie vandaag met vrijwilligers werd gezocht. De Hoornse is sinds februari vorig jaar vermist. Een andere verontrustende vermissingszaak uit deze regio is die van de 26-jarige Marcin, hij verdween afgelopen maart. Ook naar hem is dit jaar meermalen gezocht.

Later meer.