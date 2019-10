Hardloopster Bo Ummels gaat voor Olympische Spelen in Tokio: "Niet geschoten is altijd mis"

CASTRICUM - Haar eerste marathon werd voor de 26-jarige hardloopster Bo Ummels uit Castricum meteen een succes. Ze kwam als achtste over de finish in het Olympisch Stadion in een tijd van 2 uur, 32 minuten en 34 seconden. Daarmee was ze de snelste Nederlandse. Het succes smaakt naar meer want de Olympische Spelen in Tokio lonken. "Ik hoop dat er nog wat rek in zit."

Dat Ummels uiteindelijk als eerste Nederlandse over de streep kwam is best bijzonder. Al vrij vroeg in de wedstrijd kreeg ze last van haar voeten. Met bebloede sokken stond ze NH Nieuws na afloop te woord. "Ik weet niet precies waar het aan ligt. Ik heb wel met dezelfde schoenen getraind maar het was wel een nieuw paar dus misschien heb ik ze net niet goed genoeg ingelopen. Misschien is het daar mis gegaan want tijdens de voorbereiding heb ik er nooit last van gehad", vertelt ze.

Magisch moment

Het was voor Ummels de eerste keer dat ze een marathon liep. Het was vooral om te kijken of de afstand haar zou liggen. Gek genoeg dacht ze tijdens de race niet aan de winst maar vooral aan het voltooien van de wedstrijd. "Ik had wel in de gaten dat ik voorop liep maar daar was ik niet mee bezig want er kan nog zoveel gebeuren. Pas bij de laatste vijf kilometer had ik het gevoel dat het niet meer mis kon gaan. En toen ik in het stadion liep en al die mensen zag dat was echt een heel magisch moment. Ik kan het nog steeds niet geloven."

Nu een aantal dagen na haar grote succes is het normale leven weer begonnen. In het atletenhuis in Castricum wordt druk gekookt. Dat doet Bo samen met haar tweelingzus Britt. Zij viel haar zus zondag in de armen toen ze over de finish kwam. "Ik ben ontzettend trots het is niet te beschrijven. Hoe ze de training heeft aangepakt en de wilskracht die ze heeft getoond, dat is fantastisch."

Olympische Spelen

Het succes smaak in ieder geval naar meer en Ummels heeft nu al zin in de volgende marathon. De vraag is natuurlijk of ze de Olympische Spelen in Tokio nog kan halen. Daarvoor moet ze wel vier minuten van haar tijd afsnoepen. "Ik weet niet of het te vroeg komt, maar ik ga in ieder geval een poging doen. Vier minuten is wel een hele sprong en ik hoop dat er nog wat rek in zit. Maar niet geschoten is altijd mis."