Celstraf en TBS geëist tegen samoeraisteker: "Wilde hem niet vermoorden, maar pijn doen"

VENHUIZEN - Een ruzie om geld met zijn drugsdealer was de reden dat de 23-jarige S. G. uit Venhuizen een 55-jarige plaatsgenoot aanviel met een samoerai-zwaard. "Ik wilde hem niet vermoorden, maar pijn doen", vertelde de verdachte tijdens de rechtszaak. De Officier van Justitie eiste een celstraf van anderhalf jaar en TBS met voorwaarden.

Volgens G. was hij onder invloed van meerdere jointjes en cocaïne toen het op 8 februari helemaal mis ging. "Hij was mijn dealer en kreeg nog 80 euro van mij. Ik gaf hem onder dwang mijn pinpas en pincode. Ik kreeg die pas twee dagen later weer terug, en toen had hij 200 euro gepind. Ik was boos, en maakte toen een verkeerde beslissing. Iets in mij zei dat ik hem moest steken."

De verdachte regelt via bekenden een samoerai-zwaard en gaat naar het huis van het slachtoffer. G. valt het slachtoffer aan en steekt die twee keer in de rug en één keer in de arm. Daarna ontstaat een worsteling waarbij het slachtoffer uiteindelijk het zwaard te pakken krijgt en G. in het been steekt. "Spijt heb van de daad, maar niet wat ik hem heb aangedaan", vertelt de verdachte. "Ik wist niet waar ik mee bezig was. Ik wilde ook niemand vermoorden, maar wilde hem pijn doen." Maar dat gaat er bij de Officier van Justitie niet in.



Puur mazzel

Het slachtoffer is zelf niet in de zaal aanwezig. Volgens zijn advocaat omdat hij de confrontatie niet wil aangaan. "Het gaat niet zo goed met hem. Hij kwam zelf uit een TBS-behandeling (onduidelijk waarom), en had zijn rust gevonden in de beschermde omgeving van een klein dorp. Dat is allemaal veranderd. Hij durft ook niet meer terug naar zijn woning." De advocaat eiste naast materiële schade (485 euro) en proceskosten (1.200 euro), ook nog eens 6.000 euro immateriële schadevergoeding. "Het is puur mazzel geweest dat het niet erger is afgelopen."



Kliniek

G. heeft een geschiedenis van pychotische stoornissen. Een psychiater durft niet te zeggen of dat ook meespeelde op de avond van de steekpartij. Maar volgens een psycholoog en de reclassering heeft de verdachte grote problemen en is een langdurige verplichte behandeling in een kliniek noodzakelijk. Daarom is het advies om TBS met voorwaarden, een lichtere vorm van TBS, op te leggen. Dat laatste ziet G. niet zitten al staat hij open voor een andere behandeling. "Ik wil een rustig leven, heb mijn les geleerd in de gevangenis. Ik ben gemotiveerd en durf het wel aan."

Het advies werd overgenomen door de Officier van Justitie die daarnaast ook nog een celstraf eiste van 18 maanden. Iets lager dan normaal (tussen 24 en 42 maanden), zodat snel kon worden begonnen met de behandeling van G. Hij zit namelijk al acht maanden in voorarrest.



De advocaat van G. vindt de strafeis te hoog. Volgens hem heeft zijn cliënt al lang genoeg in voorarrest gezeten en past verder een voorwaardelijke straf. "Dan kan hij aan de slag. Hij zit nu z'n tijd te verdoen." Verder was hij het ook niet eens met het TBS-advies en voelt hij meer voor een lichtere behandeling.

Strafrechterlijk onderzoek naar slachtoffer

Tijdens de rechtszaak bleek dat er ook nog een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen het slachtoffer. Hij stak namelijk de dader in het been toen hij het zwaard had bemachtigd. Het Openbaar Ministerie komt nog met een reactie hoe het met dat onderzoek gaat. De uitspraak volgt over twee weken.