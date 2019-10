Dit zijn de zingende boefjes uit 't Gooi: bouwvakker en meester Martin Warmerdam

HILVERSUM - De zingende boefjes uit 't Gooi hebben een missie: de muziek van vroeger levendig houden. Samen gaan ze het avontuur aan en volgende week vrijdag zetten ze een avondvullend showprogramma neer. Tijd om ze één voor één onder de loep te nemen.

Hilversummer Martin Warmerdam is een van de boefjes en overdag is hij te vinden voor de klas of op de bouwplaats. Hij is nu 54 jaar en muziek speelt een grote rol in zijn leven. Maar dat is niet altijd zo geweest. Hij heeft allerlei baantjes gehad, ooit begonnen als militair en via glaszetter en barman nu geëindigd als bouwvakker.

Elke vrije minuut wordt er geoefend voor de grote show, dus zingt hij op aandringen van zijn leerlingen natuurlijk even een liedje voor ons: