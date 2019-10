Politie onderzoekt container met gestolen goederen in Schagen

SCHAGEN - In Schagen is vanmiddag een scheepscontainer aan de Lagerdijkerweg door de politie onderzocht. Mogelijk werden er gestolen spullen in de container opgeslagen.

"We hebben inderdaad goederen aangetroffen waar we onderzoek naar gaan doen", bevestigt een woordvoerder van de politie. "Maar het is niet zo dat de hele container vol stond met spullen", vult ze aan.

De politie heeft de spullen in beslag genomen.