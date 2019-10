Opvallend veel vermiste katten in Abbekerk: sprake van vuil spel?

ABBEKERK - Gijs, Huppie, Chico en Pip. Het zijn slechts een paar namen van de katten uit Abbekerk die de afgelopen dagen en weken vermist zijn geraakt. Dorpsbewoners is het niet onopgemerkt gebleven en ze maken zich ernstig zorgen. "Misschien is er wel een kattenmepper actief", vraagt een inwoner zich af.

De ene na de andere vermiste oproep stroomt binnen in de Facebookgroep 'Abbekerk en Lambertschaag'. Veel katten uit het kleine West-Friese dorp zijn de afgelopen weken niet meer thuisgekomen. Inwoners maken zich zorgen en worden er zelfs bang van. "Is er een kattenbeul? Is er vuil spel in de zin?" Opvallend is het wel.

Hou katten binnen

NH Nieuws belde met het dierenasiel in Hoorn om te vragen wat huisdiereigenaren het beste kunnen doen in deze situatie. "Als er iemand kwaad in de zin heeft, ben ik bang dat de dieren niet naar een asiel worden gebracht. Onze tip is om de dieren zo lang mogelijk binnen te houden, totdat er meer bekend is wat hier aan de hand is."

Lees ook: Nest kittens gevonden in berm Hauwert: politie vermoedt dierendump

Dierenpolitie

Maar de belangrijkste tip is om de dierenpolitie te bellen op 144. "Hou de situatie in het dorp in de gaten. Kijk om je heen of je misschien iets opvalt en dan gelijk bellen", aldus een medewerkster. Tot op heden zijn er bij de dierenpolitie nog geen meldingen binnen gekomen van dierenmishandeling in Abbekerk.