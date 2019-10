Schotse man mogelijk betrokken bij dood misdaadvlogger Martin Kok

LAREN - Een Schotse man is mogelijk betrokken bij de moord op Martin Kok. De misdaadvlogger werd in december 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van de Larense seksclub Boccaccio. De Schot zou zijn ingezet om Kok in de val te lokken.

Hij en nog vier Schotse criminele zouden zich in Nederland schuilhouden. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de voortvluchtigen. De internationale onderzoeksorganisatie Europol hoopt dat de kijkers van het programma meer informatie hebben over de heren. Lees ook: Verdachte moord Martin Kok in cel aangehouden Het gaat om onder andere de broers Barry en James Gillespie. Ze hebben zich opgewerkt van straatdealers tot het hoofd van de criminele groep. De twee zouden drie handlangers hebben: Jordan Owen, Christopher Hughes en James White. Lees ook: Moord misdaadblogger Martin Kok onderdeel van groter onderzoek In de uitzending van vanavond zijn bewakingsbeelden, foto's en kenmerken van de Schotten te zien. De zoektocht naar de heren maakt deel uit van de Europol-operatie ‘Escalade’.