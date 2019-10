Minister reageert op alternatieve berekening CO2-uitstoot Tata Steel: 'Geen aanleiding voor nader onderzoek'

IJMUIDEN - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaat geen extra onderzoek instellen naar de CO2-uitstoot van Tata Steel. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee reageert hij op een artikel van de Groene Amsterdammer, waarin staat dat Tata Steel 20 procent meer CO2 uitstoot dan wordt gerapporteerd. Na publicatie van het artikel vroeg GroenLinks om opheldering.

In het artikel van de Groene Amsterdammer wordt de uitstoot van Tata Steel berekend met een rekenmethode van luchtkundige Arie van Eck. Die beoordeelde voor zijn werk 25 jaar lang alle milieurapportages van het staalconcern. Van Eck concludeerde dat Tata Steel meer uitstoot dan het beweert. In het artikel wordt gesproken over een gat van 2,5 miljoen ton CO2.

'Gebaseerd op afwijkende cijfers'

Dat onderzoek baseert zich op "niet geverifieerde aannames en gegevens gebaseerd op de omgevingsvergunning die Tata Steel heeft aangevraagd", zegt Wiebes. Die zouden afwijken van het emissieverslag dat het bedrijf ieder jaar aanlevert bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Daarin zou de daadwerkelijke uitstoot staan.

Volgens NEa gebruikt Tata Steel een nauwkeurige methode voor het vaststellen van de CO2-emissies. "De gegevens die Tata Steel aanlevert bij de NEa worden eerst door een onafhankelijke verificateur geverifieerd en daarna door de NEa gecontroleerd", staat in de brief.

Nader onderzoek

Ook is er een jaarlijkse inspectie bij Tata Steel voor het reguliere toezichtsprogramma. "Naar mijn mening is er dan ook geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen", besluit Wiebes.