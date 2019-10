De Peiling: Veel te heftige straffen of gewoon een strenge juf?

NOORD-HOLLAND - In Zaanstad is een juf van een basisschool op non-actief gesteld, omdat zij kinderen met een stok zou hebben geslagen of als een hond van de grond laten eten.

Het schoolbestuur heeft de leerkracht geschorst nadat een groep bezorgde ouders een klacht had ingediend. Bovendien is er een extern onderzoeksbureau ingeschakeld.

Er zijn echter ook ouders die deze verhalen bestempelen als onzin en de juf juist prijzen. De tegenstellingen binnen de groep ouders zijn inmiddels zo opgelopen dat ouders op het schoolplein met elkaar op de vuist gingen. Is deze juf het slachtoffer van een hetze tegen haar of is ze werkelijk over de schreef gegaan?

Straf

Hoe ver mag je gaan als leerkracht? Welke straf kan nog wel en wat gaat te ver? Dat willen we graag weten in De Peiling. Barbaarse straffen of gewoon een strenge juf? Wat vind jij?