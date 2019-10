Overleden jongetje (4) in Aalsmeer liep zelf het water in

AALSMEER - Het 4-jarige jongetje dat afgelopen zondag overleed vlakbij een speelparadijs in Aalsmeer, liep zelf het water in. Dit blijkt uit camerabeelden die de politie heeft onderzocht. Het onderzoek naar het tragische ongeluk is hiermee afgerond.

De kleuter raakte zondag vermist vanuit binnenspeeltuin Chimpie Champ aan de Oosteinderweg. Hij is op eigen houtje naar buiten gelopen en een stukje verderop in het water terecht komen.

Het jochie werd met spoed naar het ziekenhuis in Leiden gebracht, tevergeefs.