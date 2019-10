Zus maakt docu over Heemstedenaar Marc, over het leven na een hersenbloeding

HEEMSTEDE - "Hij is nog steeds heel intelligent en heeft veel humor, maar kan nu ook wel een beetje doorslaan in zijn grapjes", vertelt Anne-Marie Verlooy. Haar broer Marc kreeg een hersenbloeding en woont nu ruim vijf jaar in zorgcentrum Nieuw Unicum in Zandvoort. Vier maanden lang, twee dagen per week, liep ze met een camera achter haar broer aan, wat uiteindelijk resulteerde in de documentaire 'Wat ga je vandaag doen?'.

"Hij houdt wel van wat aandacht", vertelt Anne-Marie. Dus zo erg vond de nu 59-jarige Marc het niet om door de camera gevolgd te worden.

Dagelijkse leven

Anne-Marie laat met haar beelden en interviews zien wat haar oudere broer dagelijks meemaakt en hoe hij dat ervaart. Van een behandeling bij de tandarts tot het vieren van zijn verjaardag. "Ik wil laten zien dat deze mensen ook volwaardige mensen zijn, ondanks dat er misschien wat hersendraadjes anders lopen. Volwaardige mensen met normale gevoelens als verdriet en humor, die graag willen en doen."

Hersenbloeding

"Het gebeurde elf jaar gelden zomaar ineens op het schoolplein, toen hij zijn kinderen ging ophalen", vertelt Anne-Marie over het moment dat haar broer de hersenbloeding kreeg. Marc woonde toen in Heemstede, was software-ontwikkelaar en had, en heeft nog steeds, een gezin met twee kinderen.

Na verblijf in het ziekenhuis volgde 'de herstelperiode', onder meer bij Heliomare. Helaas bleef Marc zijn linkerzijde slecht functioneren, tot op de dag van vandaag. "Gelukkig is zijn spraakvermogen niet aangetast. Hij maakt nog veel grappen en loopt mij ook vaak te plagen, maar kan daar door de hersenbloeding daar ook een beetje ongeremd in zijn." Hij beseft wat hem is overkomen en kan daar ook wel eens verdrietig over zijn. "Maar dat duurt dan niet heel lang. Vaak is hij dat dan snel weer vergeten en begint hij over een ander onderwerp."

Documentaire

Inmiddels is de première voor familie en vrienden achter de rug: in november krijgen de bewoners en medewerkers van Nieuw Unicum de documentaire voor het eerst te zien. "Marc wilde de beelden wel eerst even zien, zo kritisch is hij wel", lacht Anne-Marie. Alles mocht uitgezonden worden, alleen de scène dat Marc zijn eigen toilet schoonmaakt, heeft ze er toch zelf maar even uitgelaten, voor ieders bestwil.

Kijk hier de documentaire 'Wat ga je vandaag doen?':



Docu Wat ga je vandaag doen? from Anne-Marie Verlooy on Vimeo.