Prinses Beatrix komt naar Alkmaar voor pleeggrootouderdag

ALKMAAR - Prinses Beatrix komt woensdag 6 november naar de pleeggrootouderdag in Alkmaar. Dat vindt plaats in sportcentrum De Meent.

Pleeggrootouders zijn grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen omdat hun kinderen de zorg niet aankunnen. De dag wordt georganiseerd door Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland, een organisatie die pleeggrootouders bijstaat.

Van de 20.000 kinderen met pleegouders in Nederland is van ongeveer twintig procent bekend dat zij bij hun opa of oma wonen.

Ervaringen

Prinses Beatrix is bij de opening en spreekt daarna met pleeggrootouders en pleegkleinkinderen over hun ervaringen. Ook bezoekt zij activiteiten waar de pleegkleinkinderen die dag aan deelnemen.