Telstar-voorzitter Pieter de Waard genomineerd voor 'Best Geklede Man 2019'

VELSEN - De 59-jarige voorzitter van Telstar Pieter de Waard is door het tijdschrift Esquire genomineerd voor 'Best Geklede Man 2019'. De jury voor de jaarlijkse award roemt de voorzitter voor zijn gewaagde stijl. "Zeker in dat voetbalwereldje vol mannetjesputters", schrijven de jury-leden.

Het jury-rapport oordeelt verder dat De Waard goede combinaties gebruikt in zijn kledingkeuze. "Goeie stoffen, goeie fit. Mooie brillen ook, lekker eigenwijs", schrijft de jury van met mannenblad.

Tekst gaat verder onder foto:



Noord-Holland is goed vertegenwoordigd bij de nominaties. Naast De Waard zijn ook radio-dj Frank van der Lende uit Uithoorn, ondernemer Edson Sabajo uit Amsterdam en van oorsprong Deense voetbalanalist (nu woonachtig in onze regio) Kenneth Pérez genomineerd. Stemmen kan tot en met 11 november 12.00 uur. De uitslag volgt 14 november.