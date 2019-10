Zoektocht naar bijna twee jaar vermiste Sumanta opnieuw gestart

WIERINGERWERF - De hernieuwde zoektocht naar de vermiste Hoornse Sumanta Bansi is vanochtend gestart. Drie groepen met vrijwilligers van het Veteranen Search Team en de politie speuren door het Robbenoordbos in Wieringerwerf.

In drie teams van ieder vijftien personen wordt een groot gebied afgespeurd. In één lijn wordt gezocht naar met name oneffenheden in de grond. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van prikstokken en metaaldetectoren.



Sinds zondag 18 februari 2018 wordt de 23-jarige Sumanta Bansi vermist. Ze is op dat moment zwanger, werkt en studeert. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar sinds die dag lijkt ze van de aardbodem te zijn verdwenen. Haar telefoon wordt niet meer gebruikt, ze heeft geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en ook geen geld meer opgenomen. De politie gaat uit van een misdrijf.

Al vaker in Robbenoordbos gezocht

Het is niet de eerste keer dat naar Sumanta wordt gezocht in het Robbenoordbos. Eerder zocht de politie al bij bruggen in en rondom het gebied. Dat leverde toen niets op. Bij een eerdere zoektocht bij de Afsluitdijk werden wel spullen gevonden 'die mogelijk aan haar gelinkt konden worden'. Waarom er nu opnieuw bij het bos in Wieringerwerf wordt gezocht is onduidelijk. Volgende week wordt er misschien weer een zoektocht gehouden.