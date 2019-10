Kerk op klaarlichte dag bekogeld in Andijk: man gooit fles wijn door raam

ANDIJK - Het historische glas-in-loodraam van de voormalige gereformeerde kerk aan de Dijkweg in Andijk heeft een flinke opdonder gehad. Een fietsende man gooide er zaterdagmiddag op klaarlichte dag namelijk een lege rode fles wijn doorheen. "Gelukkig stond er op dat moment niemand achter, anders waren we verder van huis", vertelt Stefan Goselink die werkzaam is in het pand.

Het was afgelopen weekend kermis in Andijk, dus toen Stefan en zijn collega's maandagochtend op het werk arriveerden, dachten ze nog dat het een kwajongensstreek was. Echter bleek dit niet het gevoel toen ze de camerabeelden erbijhaalden.



Bekijk hier de camerabeelden (tekst gaat verder onder de video):



"Het was gewoon op zaterdagmiddag gebeurd, op klaarlichte dag. Een wat oudere man kwam aanfietsen, pauzeerde voor het hek, nam nog één slok en gooide toen met man en macht die fles ontzettend hard door de ruit. De fles lag binnen namelijk 20 meter van het raam vandaan, dus hij heeft echt heel hard gegooid", vertelt Stefan. "We hadden vrijdag nog opnames achter dit raam. Gelukkig stond er zaterdag niemand, want dan was je verder van huis geweest. Dan was het niet goed afgelopen."

Glas moeilijk te vervangen

Het werd een vervelende start van de week. "Overal lag glas en je bent de hele dag hiermee bezig. Verzekering, camerabeelden, aangifte. En de hele dag vlogen er vogels door het gat, dus we hebben er maar snel een plaatje voor gezet." En of het historische glas en lood nog vervangbaar is, is ook maar de vraag. "Het is een oude kerk, het glas-in-loodraam is echt nog afkomstig uit de begintijd. We moeten nog gaan uitzoeken of vervangen überhaupt lukt. Zonde is het."

Er is de stille hoop dat de oudere man, op de elektrische fiets met een mandje achterop, wordt herkend in Andijk en omstreken.