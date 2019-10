FNV stelt ultimatum aan KLM: "Anders volgen er acties"

SCHIPHOL - KLM krijgt van vakbond FNV een laatste kans om met een goed cao-voorstel te komen. Als de luchtvaartmaatschappij voor volgende week dinsdag niet in gaat op de eisen van de vakbond, volgen er acties.

"Het cabinepersoneel heeft KLM de afgelopen jaren meerdere malen uit de brand geholpen door op arbeidsvoorwaarden in te leveren. Nu is het tijd voor KLM om iets terug te geven", aldus FNV-bestuurder Birte Nelen. Vorige week wees 65 procent van de leden van FNV het eindbod dat KLM deed voor een nieuwe cao af. "Het bod heeft in deze financieel goede tijd geen draagvlak onder het personeel."

FNV onderhandelt samen met andere bonden sinds mei over een nieuwe cao voor KLM-cabinepersoneel. FNV wil vier procent loonsverhoging per jaar en een minimaal bodembedrag van 100 euro bruto per maand. Het eerste bod van KLM was gemiddeld 1,35 procent per jaar en het eindbod was gemiddeld 2,5 procent per jaar. Te weinig, vinden de FNV en de KLM-medewerkers.

Welke acties er volgen als KLM niet in gaat op het ultimatum, wordt nog bekeken. Stakingen worden door FNV niet uitgesloten.