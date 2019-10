Vallende sterren razen langs de aarde, bewolking belemmert zicht

NOORD-HOLLAND - Nachtbrakers, of mensen die er voor op willen blijven, kunnen aankomende nacht vallende sterren zien. De meteorenregen, met de naam Orioniden, raast al een aantal dagen langs de aarde, maar aankomende nacht is de beste kijknacht met de meeste meteoren per uur. Alleen moet het weer wel meezitten.

De Orioniden zijn stukjes afval van de komeet Halley en razen met 66 kilometer per seconden door het heelal. Al een paar dagen passeert de regen ook onze planeet. Het maximum valt aankomende nacht. Vanaf 00.00 uur kunnen mensen de vallende sterrenregen aanschouwen, met het hoogtepunt aan het einde van de nacht.

Alleen, het weer gooit roet in het eten. Weerman Jan Visser voorspelt veel bewolking, waardoor de meteoren niet of amper te zien zijn. Daarnaast schijnt de maan net iets te fel om de regen goed te zien.