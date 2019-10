Vrachtwagen met twee inzittenden vliegt al rijdend in brand in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een vrachtwagen is gisteravond al rijdend in brand gevlogen in Hoofddorp. De twee inzittenden konden zich in veiligheid brengen.

De brand ontstond rond 22.15 uur. De bestuurder kon zijn voertuig nog aan de kant zetten op het Aalburgplein, voordat er metershoge vlammen uit de vrachtwagen sloegen. Bij de brand raakten ook twee geparkeerde auto's en een boom beschadigd.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De vrachtwagen brandde volledig uit. Een berger heeft het voertuig weggesleept en het wegdek wordt gereinigd.