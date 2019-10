Staat investeert flink in Haarlems Jopenbier

HAARLEM - De Nederlandse overheid heeft via investeringsfonds Dutch Venture Initiative (DVI) honderdduizenden euro's geïnvesteerd in de Haarlemse stadsbrouwerij Jopen.

Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Het overheidsinitiatief is in 2013 opgezet als een zogenoemd 'fonds van fondsen' om snelgroeiende innovatieve bedrijven te ondersteunen. De gedachte was dat deze risicovolle bedrijven na de kredietcrisis onvoldoende financiering konden vinden op de vrije kapitaalmarkt. Bijna alle Europese landen hebben zo'n investeringsfonds.

Jopenbier is al eeuwenoud en wordt sinds 2013 weer in Haarlem gebrouwen.

Andere bedrijven

Stimuleringsgeld ging ook naar het lingeriebedrijf van Marlies Dekkers, televisieproductiebedrijf Tuvalu, hypotheekadviseur Ikbenfrits, maaltijdbedrijf Eetgemak, ticketverkoper Tiqets en in het PR-bureau Kingfisher.