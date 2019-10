Bijrijder gewond bij botsing tegen boom in Alkmaar

ALKMAAR - Op de Topaasweg in Alkmaar is vanavond rond half negen een auto gecrasht. De bestuurder van een personenauto raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom. Volgens getuigen is daardoor de bijrijder enige tijd buiten bewustzijn geraakt.

De bestuurder van het voertuig kwam met de schrik vrij. Het slachtoffer is door een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd en zal door een bergingsbedrijf worden weggesleept.