Duo aangehouden na bedreiging met mes in woning De Cocksdorp

DE COCKSDORP - De politie op Texel heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eerder op de avond in een woning in De Cocksdorp iemand te hebben bedreigd met een mes.

Dat meldt mediapartner Texelse Courant. Wat zich in de woning heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht, al gaat de politie volgens de krant vooralsnog uit van diefstal met geweld. De bewoner zou niet gewond zijn geraakt.

Na het incident werden Texelaars via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar twee kleine, getinte en donkergeklede mannen. Ze zouden zich verplaatsen in een rode stationwagen, waarin op dat moment ook twee vrouwen zaten. Een half uur later meldde de politie dat de twee waren aangehouden.