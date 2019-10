Onderzoek naar 'barbaars straffende juf' op Zaandamse basisschool

ZAANDAM - Kinderen met een stok slaan, kleineren of als een hond van de grond laten eten. Deze barbaarse straffen lijken zo uit een kostschool van de jaren vijftig te komen, maar tien bezorgde ouders hebben klachten ingediend tegen een leerkracht die de lijfstraffen begin dit schooljaar zou hebben uitgedeeld op basisschool De Voorzaan in Zaandam.

De leerkracht van groep 3 is direct na het binnenkomen van de klachten op non-actief gezet. De vrouw heeft jarenlang les aan verschillende groepen gegeven op de basisschool. "We zijn echt geschrokken van deze klachten en hebben een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om te onderzoeken of dit inderdaad waar is", vertelt Brigit Schumacher van onderwijsorganisatie Zaan Primair.

Vechtende ouders

Door de klachten lopen de gemoederen op het schoolplein inmiddels torenhoog op. Ook voorstanders van de juf laten stevig van zich laten horen. Halverwege oktober escaleerde de situatie en gingen enkele ouders met elkaar op de vuist. De politie moest er aan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen en de vechtende voogden hebben een schoolpleinverbod gekregen.

De schrik zit er sindsdien flink in. Een ouder die zich erg in het verhaal herkent omdat haar kind eerder ook het slachtoffer zou zijn geweest van de strenge juf wil haar verhaal alleen anoniem doen. De vrouw is bang voor de reactie van de pro-juf ouders.

"Mama, ik hoor er niet bij"

"Er wordt keihard geschreeuwd naar de kinderen, ze worden met stokken op hun hoofd geslagen en kinderen die wiebelen wordt de stoel onder de kont vandaan getrokken. Wiebelaars moeten op hun knieën op de grond zitten", vertelt de vrouw tegen NH Nieuws. Ook zou de juf kinderen kleineren door ze klassikaal uit te laten lachen of tijdens pauzes alleen te laten eten. "Mijn kind vertelde mij ineens: 'mama, ik hoor er niet bij'. Toen ik vroeg wat hij bedoelde, vertelde hij dat hij van de juf tijdens de pauzes zijn boterham alleen op het toilet moest opeten."

Niet serieus genomen

De anonieme ouder zegt al eerder aan de bel te hebben getrokken bij diverse instanties, maar zou daarbij naar eigen zeggen niet serieus zijn genomen met haar klacht. "Ze zeiden gewoon dat het niet waar is. Dat we het hadden verzonnen."

Noordhollands Dagblad en 'de boze juf'

De misstanden op de Zaandamse basisschool werden zaterdag al naar buiten gebracht door het Noordhollands Dagblad. Het artikel 'Boze juf, bange kinderen' werd zowel in de zaterdagkrant als en op de website gepubliceerd. Maar twee dagen later is het artikel offline gehaald. Het is niet duidelijk waarom dit is gedaan, maar volgens lokaal Zaans medium De Orkaan zou deze beslissing zijn genomen nadat de verslaggever door pro-juf ouders onder druk zou zijn gezet en bedreigd en aangevallen.



Een eindredacteur van het Noordhollands Dagblad wil niet op deze berichtgeving reageren, wel stuurde hij NH Nieuws een reactie namens de hoofdredactie: "Het verhaal is, met nadruk, niet van de site gehaald omdat het inhoudelijk niet klopt of journalistiek onzorgvuldig is. Dat het verhaal gisteravond offline is gehaald, gebeurde nadat er in de reactiesfeer op onze platformen een bijzonder onprettig discussieklimaat ontstond. Inhoudelijk willen we daar geen mededelingen over doen. De kwestie rond basisschool De Voorzaan zelf volgen wij uiteraard op de voet, nieuwe publicaties kunnen worden verwacht."



Drie dagen na het binnenkomen van de eerste klachten heeft de directeur van de basisschool zich voor onbepaalde tijd ziek gemeld. Inmiddels is er op verzoek van het bestuur een waarnemend directeur op de school aangesteld.