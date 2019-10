Aardwarmte als duurzaam alternatief voor gas in de glastuinbouw

ANDIJK - Diep in onze bodem ligt een onuitputtelijke en duurzame energiebron klaar voor gebruik, namelijk aardwarmte. Aardwarmte is schoon, veilig en relatief makkelijk te winnen. De provincie stimuleert het gebruik van aardwarmte omdat het een duurzaam alternatief is voor gas.

"In IJsland hoef je maar een kuil te graven en je hebt warmte. Hier in Nederland heb je ook warmte in de grond, alleen zit het wat dieper", vertelt ECW-directeur Robert Kielstra bij de gloednieuwe geocentrale in Andijk. Vanuit de centrale levert ECW (Energie Combinatie Wieringermeer) warmte aan de omliggende glastuinbedrijven op Het Grootslag. En dat scheelt een hele hoop aardgas.

Grote diepte

"Aardwarmte is niet van wind of zon afhankelijk. Je ziet, hoort of ruikt het niet en je hebt er maar een heel klein oppervlak voor nodig", vertelt Kielstra terwijl hij wijst naar een dikke buis. De buis gaat zo'n 2.000 meter de grond in en pompt daar warm water met een temperatuur van 85 graden omhoog. Nadat het zijn warmte heeft afgeleverd, gaat het afgekoelde water via een andere buis weer terug de grond in.

Vooralsnog zijn het vooral de glastuinbedrijven die profiteren van deze duurzame bron van warmte. "Het aanleggen van een leidingnet om de warmte naar een stedelijk gebied te brengen, is nu nog te kostbaar om rendabel te kunnen zijn", legt Kielstra uit. Toch is hij ervan overtuigd dat ook steden in de toekomst kunnen worden aangesloten op een aardwarmtenetwerk.



Meer geld nodig

Of aardwarmte ooit de huiskamers van doorsnee Noord-Hollanders zal verwarmen, is de vraag. Voor het aanleggen van een aardwarmte leidingstelsel in stedelijk gebied is veel geld nodig. En dat is, volgens Kielstra, een politieke kwestie. "Wij hebben de afgelopen tien jaar bewezen dat het goed winbaar is. Er is voldoende aardwarmte en dat is goed naar boven te krijgen", vertelt Kielstra strijdbaar. "Ik denk dat je uiteindelijk tientallen procenten van de warmtebehoefte van Nederland kan vervangen met aardwarmte", besluit hij.

