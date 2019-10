Dode in flatwoning Purmerend is 30-jarige man

PURMEREND - De dode die vannacht werd gevonden in een woning aan de Burgemeester D. Kooimanweg is een 30-jarige man uit Purmerend. Dat heeft de politie Zaanstreek-Waterland zojuist via Twitter bekendgemaakt.

Kort nadat het levenloze lichaam van de man werd aangetroffen, hield de politie iemand aan. Dat is een 33-jarige man uit Purmerend, zo blijkt nu.

De familie van het slachtoffer is inmiddels op de hoogte gebracht, maar de recherche onderzoekt nog wat er zich in het appartement heeft afgespeeld en hoe de man om het leven is gekomen.

'Trieste zaak'

Bekijk hieronder het item van eerder vandaag, waarin een medebewoner van de flat de ontdekking van het stoffelijk overschot 'een trieste zaak noemt'.