Kogelgat in de voordeur: woning beschoten in Spaarndam

SPAARNDAM - Een woning in de Clara van Spaarwoudestraat is zaterdagavond beschoten. Rond 21.00 uur hoorde de bewoonster een knal. Toen zij ging kijken, zag zij dat er een kogelgat in het glas van de voordeur zat.

Ter plaatse troffen agenten sporen aan dat er was geschoten op de woning. Waarom en door wie is geschoten, wordt nog onderzocht. Mensen die getuige zijn geweest van de schietpartij worden gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.