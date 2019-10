Gedumpt bokje Tommy eerder regel dan uitzondering: "Iedereen fokt maar raak"

AMSTERDAM - De bok die een week geleden in een boodschappentas aan een hek in het Amsterdamse Bos werd aangetroffen heeft volgens Sandra van der Werd van het Comité Dierennoodhulp bijzonder veel geluk gehad. "Het had niet veel langer moeten duren, want anders was 'ie dood geweest."

Toch is het nog altijd de vraag of Tommy, zoals 'ie inmiddels is genoemd, het hachelijke avontuur zal overleven. "We hopen van wel", zegt De Werd, die met haar collega's van de opvang in Rijsenhout alles in het werk stelt om Tommy te redden.

Naast vitamines, medicijnen en dwangvoeding, heeft 'ie inmiddels ook gezelschap gekregen. Geit Meggie - een geit waarvoor door de eigenaar een goed huis werd gezocht - is bij Tommy geplaatst. "Zij ontfermt zich over hem. Want het is een jong dier, en een jong dier heeft natuurlijk een moeder nodig."

'Soms zelfs hangbuikzwijntjes'

De Werd benadrukt dat Tommy geen uitzondering is. "Het zijn niet alleen bokjes natuurlijk", vertelt ze over de gedumpte dieren die ze voorbij ziet komen. "Maar ook konijnen, hanen, kippen en kuikens die gedumpt worden. En soms zelfs hangbuikzwijntjes. Het ergste vinden wij dat iedereen maar raak fokt, maar dat er niet over wordt nagedacht wat ze met de dieren gaan doen."



Het Comité Dierennoodhulp heeft een beloning van 250 euro uitgeschreven voor degene die de naam van de geitendumper bij hen meldt. "We willen graag weten wie de dader is, zodat we aangifte kunnen doen, want dit is dierenmishandeling." Als de dader wordt gevonden, zou hij of zij een houdverbod moeten krijgen. "Dat zou de beste sanctie zijn", besluit De Werd.