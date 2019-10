Minderjarig meisje aangerand door onbekende man in Purmerend

PURMEREND - Een minderjarig meisje (leeftijd slachtoffer is bekend bij de redactie) is zondagmiddag aangerand bij garageboxen aan de Hooft Hasselaarstraat in Purmerend door een onbekende man. Het meisje werd rond 14.00 uur vanuit het niets door de volwassen man belaagd en aangerand. Er ontstond een worsteling waarna de aanrander is weggerend en mogelijk is weggereden in een auto.

Er werd door de politie een plaats delict ingericht. Ook de flat aan de Hooft Hasselaarstraat was gedeeltelijk afgezet. Er is door de recherche bewijsmateriaal veiliggesteld en een buurtonderzoek gehouden. Volgens een getuige zou het om 'vele zakken aan mogelijk bewijsmateriaal gaan'.

Signalement

De politie is op zoek naar mensen die deze man gezien hebben of meer informatie over hem hebben. Van de man is het volgende signalement bekend: blanke man, leeftijd ongeveer 18 – 22 jaar, hij sprak Nederlands, donkerbruin, opgeschoren haar, lengte ongeveer 1.80 meter, beetje gezet postuur. Hij droeg die zondagmiddag een pet en een lange winterjas.