Twee gewonden bij steekpartij in Purmerend: verdachte aangehouden

PURMEREND - Bij een steekpartij in Purmerend zijn vanmiddag twee personen gewond geraakt. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

De gewonden worden behandeld in het Dijklanderziekenhuis, waar ze volgens getuigen op eigen gelegenheid naartoe zijn gegaan.

Ook onderzoek bij ziekenhuis

Behalve in de Spinetstraat, waar de steekpartij heeft plaatsgevonden, wordt er ook bij het ziekenhuis onderzoek gedaan. Op foto's is te zien dat rond een scooter en een fiets voor de entree van de spoedpost met politielint zijn afgezet.

Hoewel het tafereel anders doet vermoeden, benadrukt een politiewoordvoerder tegenover NH Nieuws dat er bij het ziekenhuis niet is gestoken. Wel kwam de melding pas bij de politie binnen toen de slachtoffers bij het ziekenhuis waren.

Over de ernst en de aard van het letsel is nog niets bekend. De politie onderzoekt wat zich in de Spinetstraat heeft afgespeeld.