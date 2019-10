Veel schade door te smalle straat in Schagen: bewoners dreigen opnieuw met actie

SCHAGEN - Bewoners van de Thorbeckestraat in Schagen luiden de noodklok. Al bijna tien jaar hebben ze last van schade aan auto's en woningen. Dit komt door te veel en te zwaar verkeer die door de te smalle straat rijdt. Ondanks beloftes van de gemeente is er weinig veranderd. "Als het moet gooien we de straat gewoon weer dicht."

"Ze hebben hier tien jaar geleden de straat vernieuwd, maar ook smaller gemaakt. Dat is het grote probleem," vertelt bewoner Arnold Philipsen van de Thorbeckestraat aan NH Nieuws. "In de afgelopen twee jaar zijn al meer dan twintig autospiegels stuk gereden. Sommige auto's zijn total loss gebeukt door vrachtwagens die hier helemaal niet mogen rijden. We hebben de politieke partijen daarom maar weer eens aangeschreven."

Scheuren

Voor Marjo van der Linde is de schade aan haar woning een grote ergernis. "Ik heb scheuren in de gevel en die worden steeds groter door het zware verkeer dat door de straat rijdt." Corrie Groen zucht er van: "Ik woon hier eenenvijftig jaar en we hebben veel zien veranderen, maar zoals het nu is, is het echt heel erg."

Het steekt de bewoners van de Thorbeckestraat vooral dat allerlei beloftes niet zijn nagekomen door de gemeente. Arnold Philipsen: "De straat zou afgesloten worden. Er zou éénrichtingsverkeer komen. Dat is vijf jaar geleden. Toen hebben we de straat geblokkeerd. Er staat nu een verbodsbord voor vrachtwagens, maar zelfs dat helpt niet. Kijk maar: er rijdt gewoon een vrachtwagen door de straat."

Geen vertrouwen

Volgens de gemeente is een oplossing nabij. Afgelopen week heeft wethouder Hans Heddes van Schagen dat toegezegd in de commissievergadering. Arnold Philipsen heeft er alleen geen vertrouwen in: "Totaal niet. Wij zien het weer helemaal de andere kant opdraaien en in het uiterste geval gaan we gewoon de straat dicht weer gooien."

Onze mediapartner Noordkop Centraal, toen nog Schagen FM, was erbij toen de Schagenaren in 2015 de straat bezetten: