Twee volwassenen en twee jongeren aangehouden in onderzoek naar vuurwapens en drugs

ALKMAAR - De politie heeft afgelopen vrijdagavond vier verdachten aangehouden in Alkmaar en Bovenkarspel in een lopend rechercheonderzoek naar handel in vuurwapens en drugs.

Het gaat om een man van 45, een jongen van 17 en een 25-jarige vrouw uit de wijk Hoefplan in Alkmaar. Ook is er een 16-jarige jongen uit Bovenkarspel aangehouden. De politie onderzoekt nog wie welke rol heeft gespeeld.

Doorzoekingen

Tijdens de doorzoekingen zijn er wapens en drugs aangetroffen. De verdachten zijn met behulp van het Amsterdams arrestatieteam opgepakt.