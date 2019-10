Sneeuw in oktober? Texel bedekt met witte deken van spinnenwebben

TEXEL - Het is een mooi gezicht; een weiland bedekt met een witte deken van spinnenwebben zo ver je kan kijken. Op Texel was dit fenomeen gisteren waar te nemen.

De kleine dikkaak is verantwoordelijk voor dit schouwspel. Deze spin maakt deel uit van de strekspinnenfamilie. Deze spinnen maken geen webben om hun eten in te vangen, ze jagen op de grond. De kilometerslange webben worden gebruikt om te paren.

Niet alleen in Texel waren de creaties van de achtpotige diertjes te vinden, ook in Sint Maarten (gemeente Schagen) waren de webben te bewonderen. De reden voor het fenomeen ligt aan een kleine kronkel in de natuur. "Het kan aan twee dingen liggen", zegt bioloog Pierre Bonnet, projectleider Tentoonstellingen en Educatie van Ecomare. "Óf er is meer voedsel voor de spinnen, waardoor er meer spinnen blijven leven óf er zijn op dit moment in dit gebied minder vogels, waardoor er minder spinnen zijn opgegeten".

De kleine spinnen zijn niet gevaarlijk voor de mens. De webben zijn door de regen van afgelopen nacht weg, maar Pierre sluit niet uit dat deze in de aankomende droge dagen weer zullen verschijnen.