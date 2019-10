Na 121 maanden op wachtlijst eindelijk een woning voor Haarlemse Maria: "Het was een mazzeltje"

HAARLEM - Na tien jaar en een maand, in totaal 121 maanden, heeft woningzoekende Maria uit Haarlem eindelijk een eigen sociale huurwoning toegewezen gekregen. Anderhalf jaar geleden besteedde NH Nieuws aandacht aan haar zoektocht in een item over lange wachtlijsten voor een woning. "Ik ben nu 37 jaar en kan eindelijk zeggen: ik heb een echt volwassen mensen-huis."

Ruim tien jaar geleden schreef ze zich in voor een woning in de sociale huursector. Slechts een aantal keer had ze in die tijd een bezichtiging, waarbij ze altijd wel wist: ik sta te laag op de lijst om kans te maken op een woning. "Dit keer was echt een mazzeltje, hoor. Ik stond niet bovenaan op de lijst. Een aantal mensen voor me had afgezegd en eentje had zijn papieren niet in orde."

Lees ook: NH Kiest: Haarlemmers willen meer betaalbare woningen: 'Ik ben 35 en woon in een studentenhuis'

De vraag is of ze het goede nieuws kon geloven toen ze het hoorde. "Nee, in het begin zeker niet. Het ging heel grappig, want ik kreeg de bevestiging op de dag van mijn verjaardag. De avond ervoor verzuchtte ik nog: ik ben 37 jaar en woon nog steeds niet in een echt huis."

Anti-kraak

Terugkijkend duurde het wachten veel en veel te lang. "In het begin denk je: ach, ik zie het wel. Ik ging van anti-kraak naar anti-kraak. Op een gegeven moment was ik het zat en toen ben ik maar wat kleiner gaan wonen in afwachting van een huis. Ik woon nu nog met meerdere mensen in een huis. Er waren zeker momenten dat ik zat te balen. Ik heb zulke leuke spullen die meer ruimte nodig hebben en dan ben ik ook nog eens 37 jaar, terwijl ik niet eens volledige privacy in huis heb." Bovendien woont ze op 20 vierkante meter. "Het zou fijn zijn als ik niet vanuit m'n bed in de keuken val", zei ze lachend begin 2018.

Grap

Aan de lange wachtlijsten in Haarlem kan Maria niets veranderen, wel heeft ze een tip voor jongeren in de stad. "Schrijf je zo vroeg mogelijk in, meteen als je 18 bent. Ik was dom door me pas in te schrijven in 2009." Om af te sluiten met een wrange grap: "Als je je als jongere meteen inschrijft als je 18 bent, heb je op je dertigste ál je eigen huis."