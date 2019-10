Fietsster (84) uit Hoorn overleden na aanrijding met auto

HOORN - Een 84-jarige vrouw uit Hoorn is overleden nadat zij gistermiddag werd aangereden door een auto op de Grote Beer in Hoorn.

Rond de klok van 15.00 uur reed de 84-jarige vrouw over de Grote Beer in Hoorn toen ze werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een oversteekplaats. De vrouw raakte hierbij zwaargewond en werd door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Zij is daar overleden aan haar verwondingen.

Een 32-jarige man uit Hoorn, die in de desbetreffende auto reed, is gisteren ook gelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Ook werd een blaastest afgenomen, maar de man had niet gedronken. De man is inmiddels weer vrijgelaten. Wel loopt het onderzoek van de politie nog, dat meer moet gaan uitwijzen over de oorzaak van het ongeluk.